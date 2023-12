Confira a coluna “Conectado”

7 de setembro

Nesta quinta-feira, 7 de setembro, a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) estará atuando para tentar identificar eventuais ameaças que possam colocar em risco as celebrações da data, acionando uma central de monitoramento e reunindo informações para repassá-las a outros órgãos de segurança. Devido ao 8 de janeiro, Exército e Polícia Militar estão em alerta para a movimentação de bolsonaristas. A inteligência militar identificou divisão entre os apoiadores do ex-presidente, um grupo defende a ida ao desfile, em Brasília, para vaiar Lula e as Forças Armadas, enquanto outro grupo quer esvaziar o evento, defendendo o “fique em casa”.

7 de setembro 1

O desfile de 7 de setembro em Brasília não deverá contar com a Polícia Federal nem com a Polícia Rodoviária Federal. Também não há previsão de discurso do presidente Lula. E deve custar R$ 3,1 milhões, R$ 300 mil a menos do que no ano passado. O pronunciamento oficial do presidente já ocorreu com um tom de pacificação e abordando outros assuntos da agenda do governo: democracia, união e preservação do meio ambiente. No ano passado, a data foi marcada, pelo então presidente Jair Bolsonaro, ter se chamado de imbrochável, pedido votos e atacado Lula. Agora, os bolsonaristas promovem um boicote aos desfiles da Independência. O que será que as Forças Armadas pensam sobre isso?

Cultura

…E o Ministério da Cultura quer que as plataformas de streaming reservem 20% de seu acervo a produções nacionais. A recomendação faz parte de um relatório concluído no último dia 29 de julho e que deve servir de base para a regulamentação dos serviços de vídeo on demand (VoD) no país. Ao todo, são oito pontos, incluindo uma alíquota para a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine) e o investimento em conteúdo regional e independente. Ao focar no streaming, o governo deixa na chuva o setor cinematográfico, que desde 2021 não conta com qualquer mecanismo que garanta espaço para a produção nacional, nas salas de exibição.

Esportes

O mundo do esporte não está nada satisfeito com a provável demissão de Ana Moser. “O esporte não é moeda de troca. Nos sentimos envergonhados e desprestigiados, vendo que o esporte no Brasil continua sendo encarado como algo menor”, afirma, em nota, a Comissão de Atletas, do Comitê Olímpico do Brasil (COB), que reitera apoio à atual ministra. A declaração também é assinada por Atletas pelo Brasil e Movimento Esporte pela Democracia.

Índia

…E ainda nesta quinta-feira, logo após as festividades de 7 de setembro, o presidente Lula já tem uma nova viagem internacional marcada, ele voa para Nova Déli, Índia. Na 18ª Cúpula do G20, nos dias 9 e 10, o Brasil assumirá a presidência do bloco pela primeira vez. Três temas principais devem conduzir o mandato brasileiro até novembro de 2024: proteção à Floresta Amazônica e contenção das mudanças climáticas; combate à fome e desigualdade; e nova governança global, com reformas em organismos multilaterais, como a ONU. Essa agenda, no entanto, esbarra nos desafios políticos e de engajamento das lideranças de outros países.

Índia 1

A Guerra da Ucrânia é um desafio diplomático, devido ao racha sobre o tema. Os países do G7, democracias liberais lideradas pelos Estados Unidos, defendem novas sanções e condenações à Rússia, que veta qualquer discussão ou decisão nesse sentido no bloco, com o apoio da China. Esse racha pode impactar o mandato brasileiro e a cúpula do ano que vem, no Rio de Janeiro.

Vaga

Disputa acirrada pela vaga de Rosa Weber no STF (Supremo Tribunal Federal). O nome de Flávio Dino (PSB), ministro da Justiça, voltou a circular. Mas a cúpula do PT prefere o ministro-chefe da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias. Nem o fato de a escolha de Dino abrir uma vaga para o PT na Esplanada dos Ministérios convence a cúpula do partido, que é contra seu protagonismo e o considera um adversário político, desde que estava à frente do governo do Maranhão. O comando do PT acredita que, mesmo sendo escolhido para o STF, Dino pode deixar a Corte para disputar a Presidência em 2030.

Anistia

Enquanto isso… Com base em acordo fechado com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), líderes e presidentes dos partidos finalizaram o relatório da PEC da Anistia, que vai incluir o maior perdão da história a siglas e candidatos. O texto, que deve ser apresentado na semana que vem, em comissão especial, também vai reduzir, de 50% para 20%, a verba destinada a candidatos negros.

Por Bosco Martins.