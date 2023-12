Confira a coluna “Conectado”

Convenção

Nesta segunda-feira (4), termina o prazo para apresentação das chapas para disputar a convenção municipal do PSDB, em Campo Grande. O atual presidente do partido na Capital, deputado João César Mattogrosso, convocou, por meio de edital, todos os filiados aptos a votarem e serem votados que se manifestem até as 17 horas desta segunda-feira, na sede do diretório, na avenida João Arinos 156, Chácara Cachoeira. Segundo a convocação, as chapas podem ser inscritas até 12 dias antes da convenção municipal, que está marcada para acontecer no próximo dia 16 (sábado). O atual presidente não pode mais concorrer, pois já foi reeleito. A expectativa de uma chapa de consenso em torno da eleição para presidente do pré-candidato a prefeito do partido, deputado federal Beto Pereira e a convocação para apresentação das chapas se inicia às 7h da manhã.

Filiações

…E quem está comemorando com muita festa o crescimento do partido é o presidente tucano Reinaldo Azambuja (PSDB- -MS). Nesta semana, ele e sua comitiva, formada por deputados estaduais e federais, promoveram uma nova etapa de filiações. Participaram das filiações de prefeitos, pré-candidatos e lideranças expressivas locais de três regiões de MS, a região Costa Leste, fronteira e da região da Grande Dourados. A lista de novos tucanos tem os prefeitos Gilson Cruz, de Juti; Donizete Viaro, de Paranhos; Maycol Queiroz, de Paranaíba; Gerolina Alves, de Água Clara, além do Professor Lucio, liderança local importante e pré-candidato do partido em Douradina.

Filiações 1

Os atos iniciaram, na quinta-feira (31), em Douradina, seguido de Juti, no dia 1º de setembro. As filiações aconteceram também em Paranhos e Paranaíba, onde o evento ocorreu no Salão Paroquial do Santo Antônio. Os atos de filiação terminaram no sábado (2), em Água Clara, com a filiação da atual prefeita, Gerolina Alves, que deixou o PSD, do senador Nelsinho Trad (PSD-MS), para assumir o ninho tucano. Com a filiação, o PSDB-MS passou a contar com 46, dos 79 prefeitos de MS. Atualmente, o partido possui 243 vereadores, 16 vice-prefeitos, seis deputados estaduais e três federais.

Filiações 2

Para Reinaldo Azambuja, os atos de filiação: “São muito gratificantes para nós, que presidimos o PSDB, receber prefeitos e lideranças na nossa agremiação. Mais ainda, quando a sociedade se mobiliza e legitima as filiações, seguindo os passos dos líderes. É uma alegria e uma responsabilidade de representar e defender as metas, anseios e prioridades de mais comunidades. Juntos, avançamos com determinação e humildade, aprendendo e crescendo, todo dia, um pouco mais!”

Picanha

Protagonista no debate eleitoral para quem fez ou não fez o L e na churrasqueira, a picanha está mais barata no Brasil. De janeiro a julho, segundo o IBGE, o preço caiu 7,9% – e a redução é ainda maior em capitais como Campo Grande (-8,69%), Belo Horizonte (-9,69%) e Brasília (-10,84%). Nos últimos 12 meses, a variação na média nacional é um pouco menor, mas expressiva: -5,27%. O preço mais acessível, aliás, não é exclusividade da picanha. Outros cortes muito tradicionais também ficaram mais em conta nos supermercados e açougues, desde o começo de 2023, como alcatra (-11,50%), filé-mignon (-10,17%), patinho (-7,63%) e costela (-7,44%). Mas por que o valor abaixou tanto? A queda de 7,9% na média nacional é resultado de combinação que inclui produção em alta, exportação em baixa e consumo. Aumento na oferta, embalada pelo crescimento na produção de carne bovina em 2023 de olho, principalmente, em oportunidades no mercado internacional. Só no primeiro semestre deste ano, o número de abates aumentou 8%, na comparação com o ano passado, de acordo com análise do IBGE. Foram 7,34 milhões de cabeças no primeiro trimestre (+4,8%) e 8,25 milhões no segundo trimestre (+11%).

Picanha 1

2024

…E a proposta para o Orçamento de 2024 já está com o Congresso e projeta equilíbrio nas contas públicas, apesar da necessidade de R$ 168 bilhões em receitas extras. O governo prevê sair de um rombo de R$ 145,3 bilhões neste ano para um superávit de R$ 2,841 bilhões – que representa 0% do PIB. As projeções consideram um crescimento do PIB de 2,5% neste ano e de 2,3% no ano que vem, com inflação de 3,3%, acima da meta de 3%. As despesas foram estimadas em 19,2% do PIB (R$ 2,18 trilhões) e as receitas, em 23,7% do PIB (R$ 2,7 trilhões). O PAC vai ficar com R$ 61,7 bilhões.

Por Bosco Martins.