Confira a coluna “Conectado”

UFN3

A UFN3 em Três Lagoas deverá receber brevemente uma visita técnica para a retomada de suas obras. A informação é do governador Eduardo Riedel (PSDB-MS), que visitou, recentemente, o presidente da Petrobras, junto com a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB-MS). “Demos mais um importante passo para a possível retomada da UFN3. Em reunião com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, a ministra Simone e eu recebemos a confirmação de que uma visita técnica deve ser realizada na unidade de fertilizantes nitrogenados, em Três Lagoas. Estratégica para Mato Grosso do Sul, a retomada contribui para a geração de emprego e renda”, disse o governador.

AGU

A AGU (Advocacia-Geral da União) finalizou parecer favorável à exploração de petróleo na foz do Amazonas, negada pelo Ibama, em maio. Na queda de braço entre Petrobras e MME (Ministério de Minas e Energia) contra o Ministério do Meio Ambiente, essa conclusão sinaliza mais uma derrota para a ministra Marina Silva. No entendimento da AGU, a Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS) não é indispensável para a liberação de licenciamento para exploração em território nacional.

AGU 1

Segundo o documento, “a AAAS é, acima de tudo, um instrumento de auxílio, de apoio ao licenciamento ambiental, e não um fim em si mesmo”. Além disso, o órgão encaminhou à CCAF (Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal) outros pontos sobre o tema para buscar uma “resolução consensual”, para questões levantadas pelo Ibama, como o plano de proteção da fauna e dos indígenas. Apesar do posicionamento da AGU não resolver a questão, o governo espera que o documento sirva para que o presidente Lula possa arbitrar o conflito e decidir em favor da Petrobras.

Exército

Em meio a uma enxurrada de críticas por envolvimento no governo de Jair Bolsonaro (PL), atuação diante dos acampamentos golpistas e participação de militares em casos investigados pela Polícia Federal, o Exército busca melhorar sua imagem dentro e fora da caserna. O comandante da Força, general Tomás Paiva, emitiu uma ordem interna com medidas para intensificar o “fortalecimento da coesão” e a valorização da “família militar”. “Os quadros da Força devem pautar suas ações pela legalidade e legitimidade, mantendo-se coesos e conscientes das servidões da profissão militar”, afirma. Entre as medidas, há um esforço para afastar a imagem de que o Exército atua fora da legalidade e ações para aumentar a satisfação, como o estudo de uma proposta de aumento salarial.

Exército 1

O buraco é mais embaixo. A confiança nas Forças Armadas despencou, entre dezembro e agosto: 33% disseram “confiar muito” nos militares agora ante 43% que faziam a mesma afirmação, no fim do ano passado, segundo pesquisa Genial/Quaest. Já aqueles que dizem “confiar pouco” ou “não confiar” passaram de 54% para 64%. A queda foi registrada em praticamente todos os segmentos, sendo mais acentuada entre os que votaram em Bolsonaro no segundo turno, com os que confiam muito passando de 61% para 40%. Felipe Nunes, diretor da Quaest, diz que a mudança na avaliação dos bolsonaristas sugere “algum tipo de frustração, de alguma expectativa que havia entre essas pessoas”.

Negociação

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que pedirá à Casa Civil uma mesa de negociação com Marina Silva e a direção da Petrobras, para decidir como a estatal poderá fazer a exploração. Com o documento da AGU, não há mais o que discutir sobre permissão da atividade petroleira na região, afirmou ele. Já o Ministério do Meio Ambiente ressaltou a importância da AAAS como instrumento técnico de planejamento econômico e ambiental, oferecendo subsídios para a tomada de decisão, “inclusive no âmbito do licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos com significativo potencial de impacto ambiental”.

Estudioso

São poucos os estudiosos capazes de traduzir a mentalidade dos militares brasileiros. Francisco Teixeira da Silva é um deles. Professor titular de história da UFRJ e cientista político, Chico lecionou para militares por mais de 15 anos. E traduz sua visão de mundo sobre os militares. Ele clama que é hora de ter coragem de conduzir os fardados de volta à caserna, qualquer que seja a resistência. “É hora de civilizar, de tornar civil, mesmo, de vez a política brasileira.”

Depoimento

…E o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser ouvido pela Polícia Federal pela quinta vez. O depoimento, marcado para o dia 31, será sobre as mensagens encontradas no celular do empresário Meyer Nigri (Tecnisa), que teriam sido enviadas por um dos números do ex-presidente. O texto contém ataques a integrantes do Supremo Tribunal Federal, fake news e a seguinte ordem em caixa alta: “Repasse ao máximo”. Na segunda-feira (21), o ministro Alexandre de Moraes arquivou a investigação, iniciada em agosto de 2022, contra seis empresários por conversas golpistas em grupo privado no WhatsApp, mas manteve o inquérito contra Nigri e Luciano Hang (Havan).

Advogado

O criminalista Daniel Bialski não é mais advogado da ex- -primeira-dama no caso das joias. Segundo ele, a decisão foi em “comum acordo”. Nos bastidores, a explicação é outra: divergências com os advogados de Bolsonaro. Michelle queria manter sua defesa em separado, para se descolar do ex-presidente. Bialski também.

Por Bosco Martins.