Confira a coluna “Conectado”

Plano

O governador Eduardo Riedel (PSDB-MS), o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda e o superintendente de Economia Criativa, Décio Coutinho, lançaram, nessa quinta-feira (17), à noite, no auditório do Sebrae, o “Plano Estadual de Economia Criativa”. Segundo o secretário Marcelo Miranda: “A Superintendência de Economia Criativa de Mato Grosso do Sul vai rodar o Estado, para ouvir as demandas e propostas para o Plano Estadual do setor em MS, dos colaboradores e empreendedores das áreas do turismo, cultura, esportes, meio ambiente, artistas, artesãos, eventos, festas tradicionais e festivais, designers, publicitários, arquitetos, professores, agentes, gestores e produtores criativos e outros das áreas da gastronomia, moda e tecnologia.

O lançamento dos encontros regionais estreou na cidade de Corumbá, no dia 3 de agosto e continuará até o final do ano, coletando dados para a formulação do documento,” disse Marcelo.

Convite

De Jardim para o mundo! Quem esteve acompanhando o lançamento do Plano da Economia Criativa foi o presidente da Associação de Imprensa Estrangeira no Brasil, o jardinense e ex-repórter internacional da Globo. Atualmente residindo no RJ, Edmar Figueiredo também é embaixador da Bolsa de Estudos Chevening no Brasil e, acompanhado de Lara Papesso, Chevening Officer no Brasil, concedem uma série de palestras e entrevistas para a divulgação da bolsa para os estudantes universitários e profissionais de MS, que queiram estudar no Reino Unido.

No evento do Sebrae, o jornalista encaminhou ao governador Eduardo Riedel, carta-convite referente à visita da embaixadora britânica ao MS, visando assinatura de um acordo para viabilização de recursos britânicos em projeto de área ambiental.

Prazo

A CPI do MST na Câmara deve acabar em 14 de setembro. O relator da comissão, deputado Ricardo Salles, disse que não vai pedir a prorrogação dos trabalhos após a oposição perder a maioria na composição do colegiado, em meio a negociações entre o governo e o centrão.

Prazo 1

Quinze dias é o tempo que o governo tem para resolver a tensão com a Câmara dos Deputados e aprovar o arcabouço fiscal. Sem isso, será preciso fazer um corte de cerca de R$ 200 bilhões no Orçamento de 2024, segundo cálculo feito por especialistas para o “Estadão”, já que o teto de gastos continuaria valendo. Essa possibilidade é remota, mas mantém a equipe econômica em alerta.

Tenso

Para ler com calma. A reforma tributária pretende encerrar a guerra fiscal. Mas a tentativa do governo, com a chamada “Emenda Lula”, de estender até 2032 os incentivos fiscais a montadoras instaladas no Nordeste, incluindo a chinesa BYD, desagradou os governadores do Consórcio Sul-Sudeste e as empresas instaladas na região.

Projeto

No mesmo dia em que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), enviou projeto de lei à Alesp para anistiar multas por não cumprimento de medidas sanitárias durante a pandemia, Bolsonaro pagou quase R$ 1 milhão por não usar máscara no Estado. Segundo relatório do Coaf, de janeiro a julho, ele recebeu R$ 17,2 milhões via Pix, “provavelmente” como parte da campanha de arrecadação para quitar as multas. O projeto de Tarcísio não prevê devolução de valores já pagos.

Livros

…E a Justiça de São Paulo decidiu que o governo estadual tem de integrar o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do MEC. A Secretaria de Educação havia anunciado a substituição dos livros por material digital para ser lido em tablets, uma medida criticada generalizadamente. Posteriormente à decisão, o governo paulista anunciou que estava voltando ao PNLD, sem mencionar a decisão da Justiça.

Genivaldo

…E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, demitiu, essa semana, os três policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo Santos, em maio de 2022. O homem, de 38 anos, morreu asfixiado dentro da viatura policial por bombas de gás lacrimogêneo jogadas pelos três agentes da PRF em Umbaúba (SE). Eles foram presos em outubro e devem ir a júri popular. Dino também suspendeu outros dois policiais que participaram da mesma ação e determinou a revisão dos cursos de formação dos agentes da corporação para eliminar “eventuais falhas e lacunas”.

Inflação

A luta contra a inflação não está ganha e é preciso perseverar para atingir a meta de 3,0%. A fala é do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante o 35º Congresso da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes). Ele disse que a inflação acumulada em 12 meses, que estava em queda, deve começar a subir por efeito estatístico, no segundo semestre. Ele afirmou, em seguida, que, entre os países emergentes, Brasil e Chile registram a maior queda de inflação. O presidente da autarquia defendeu que o país é um dos poucos com expectativas de inflação dentro das bandas da meta em 2023, 2024 e 2025.

Reajuste

Roberto Campos Neto disse, ainda, que o recente reajuste no preço dos combustíveis vai impactar a inflação de 2023, mas foi “decisão acertada” do governo.