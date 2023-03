Confira a coluna “Conectado”

Transparência

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (PP), oficializou um novo formato de organização para atendimento mais direto às prefeituras em situações excepcionais. Denominado “Colégio de Líderes”, sua formação conta com as lideranças dos blocos partidários da Casa de Leis.

A exemplo de outras assembleias estaduais, será um órgão de discussão e negociação política para viabilizar a conciliação entre os diferentes interesses das categorias representadas e de decisões a serem tomadas, quanto ao regime de tramitação de matérias de urgência e extremo interesse público. Caso, por exemplo, de decretos de calamidade pública quando é conferido a um município, que solicita ao poder Legislativo estadual e, após passar por um estado de emergência, por crise sanitária ou desastres naturais, obtendo, assim, o aval para a execução do mesmo. Com o decreto, as ações administrativas serão facilitadas para aquisição de produtos, equipamentos, contratação de funcionários, mas atendendo ao rigor da lei de licitação.

O “Colégio de Líderes” é formado, além do presidente da Alems, deputado Gerson Claro, pelos líderes da maioria, da minoria, dos partidos, blocos parlamentares e do governo. Entre as atribuições ainda está a definição da agenda dos projetos e a deliberação ad- ministrativa em consenso, para maior transparência dos trabalhos legislativos

Balão de ensaio

Na política, caminhamos pelo período de candidaturas embrionárias, quando os partidos e pretensos candidatos utilizam a conhecida tática do balão de ensaio, para tentar atingir, ou não, certos objetivos e tentar valorizar seus feitos. Sendo assim, alguns partidos já se movimentam, colocando nomes na vitrine eleitoral de 2024, visando as prefeituras!

O deputado Lucas de Lima (PDT), que na eleição passada já havia se anunciado candidato a prefeito pelo Solidariedade, agora volta à carga, em seu novo partido. Ele obteve 26.575 votos nas eleições de outubro de 2022, sendo o deputado mais votado da capital, com mais de 16 mil votos. Essa semana, se reuniu com Carlos Lupi, ministro da Previdência e presidente licenciado do PDT Nacional, que ampliou a especulação: “O partido de Brizola, de Darcy Ribeiro jamais poderia ficar à mercê de pessoas que só pensavam em si mesmas, o PDT é um partido de todos e todas, daqueles que lutam por mais empregos, por educação de qualidade, pelas mulheres, pelos autistas, assim como o Lucas de Lima, um quadro que tenho o maior o orgulho de estar em nosso partido, que, dia após dia, com todo o seu empenho e força, nos mostra que será capaz de transformar nossa querida Capital Morena” afirmou Carlos Lupi, ao praticamente oficializar sua candidatura.

Balão de ensaio I

Outro balão de ensaio já colocado à prova, até o início das articulações, é o do presidente da Câmara de Campo Grande, o vereador Carlão (PSB).

Ele já anunciou suas pretensões de disputar a Prefeitura de Campo Grande, em 2024. O presidente do Legislativo municipal destacou que, caso se confirme, sua candidatura acontecerá pelo partido atual, PSB, cuja presidência, em Mato Grosso do Sul, ficará a cargo do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Corumbá, Paulo Duarte.

Também especulado como provável candidato a prefeito de Corumbá, o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira referendou Paulo Duarte e o nome de Carlão no comando do partido, na Capital. Ricardo Ayache, também um eterno candidato sem nunca ter sido, parece seguir o conselho do deputado Zeca do PT, optando por administrar em detrimento da política: “Vou me concentrar nas atividades à frente da Cassems. Continuarei filiado ao partido, mas não estarei na presidência”, explicou Ricardo Ayache, ao tentar justificar porque está se afastando do comando do partido.

