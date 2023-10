Confira a coluna “Conectado”

Eduardo Leite

Eduardo Leite vem a Mato Grosso do Sul. O governador do Rio Grande do Sul e presidente nacional do PSDB tem agenda no dia 8 de julho (sábado) e participará da série de encontros que o partido vem promovendo: o “Diálogos Tucanos pelo Brasil”. A agenda tem início às 9h30, no diretório estadual do partido, na rua Alfazema 139, Chácara Cachoeira, onde atenderá a imprensa. A ideia é que Eduardo Leite encontre as lideranças políticas do Estado para ouvir as demandas de MS. “Eu tenho o papel de liderar, para dentro do PSDB, a discussão sobre as agendas do partido, o seu propósito, suas bandeiras. Esse será um momento de discussão e de alinhamento interno”, apontou, à Coluna.

Eduardo Leite 1

O governador do Rio Grande do Sul chegou a ser pré- -candidato à presidência em 2022, mas desistiu após disputa interna no PSDB. Neste sentido, as andanças do tucano pelo país, com a vinda a MS, se enquadram em um projeto de médio prazo, de olho em 2026. Mato Grosso do Sul, inclusive, seus ex e atuais dirigentes apoiaram a candidatura de Eduardo Leite à presidência da República em 2022.

As lideranças tucanas apostavam que o governador do Rio Grande do Sul representaria o equilíbrio, a reconciliação nacional, e “a política que integrava a inclusão social e o desenvolvimento econômico”. Em detrimento do ex-governador de São Paulo, João Doria, que também postulou a presidência da República.

Dourados

…Por falar em PSDB, o partido tem três pré-candidatos no segundo maior colégio eleitoral de MS.

A informação é da deputada estadual Lia Nogueira, em recente ato de filiação de prefeitos e na presença do presidente estadual tucano, Reinaldo Azambuja: “Em Dourados, por exemplo, o partido decidiu, recentemente, que vai ter candidato no próximo pleito. E temos o Geraldo, o seu Zé (deputado Zé Teixeira) e eu para concorrer e, na hora certa, vamos decidir quem vai disputar, mas a certeza é que teremos candidatura própria” garantiu Lia Nogueira.

Dourados 1

Com a filiação de Juliano Ferro (Ivinhema) e Lucio Roberto Calixto Costa (Santa Rita do Pardo), o PSDB passou a ter 45, dos 79 prefeitos do Estado. Além dos prefeitos, o partido possui, em Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel, três deputados federais, seis deputados estaduais, 16 vice-prefeitos e mais de 200 vereadores. Segundo Lia Nogueira: “Onde o PSDB governa, há desenvolvimento e investimento no cidadão. Estamos mostrando que é possível aliar crescimento econômico e outros setores, sem deixar de olhar para o povo e isso tem atraído cada vez mais políticos ao nosso partido. Vamos continuar crescendo e ajudando no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, tudo isso sob a liderança de Reinaldo Azambuja e do governador, Eduardo Riedel (PSDB-MS)”, finalizou a deputada.

‘Arraiá’

Paçoca, milho-verde e muito forró!

É o “Arraiá” do Sindjor-MS (Sindicato dos Jornalistas de MS) e que acontece nesta quinta-feira (29), no Laricas Cultural, o bar reduto da cultura e arte de Campo Grande, que fica na rua Antônio Maria Coelho, 1.663 e a festança começa a partir das 18h. Com o apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, entre as atrações terá a banda Flor de Pequi, com muito forró e comidas típicas. Acadêmicos do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) irão vender arroz carreteiro e entidades integrantes dos movimentos sociais e parceiros do Sindjor-MS doces, canjica, milho-verde, salgados e outros produtos juninos.

Para completar a festança, será comercializada a edição de junho da revista Badaró, publicação local independente, que produz jornalismo por meio de quadrinhos e narrativas híbridas. Bora lá curtir e comemorar, com o Sindjor-MS, o dia de São Pedro!

Recesso

Será retomado, nesta quinta-feira (29), o julgamento de Jair Bolsonaro (PL), no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, por atacar o sistema de votação e as urnas eletrônicas em reunião com embaixadores, em julho do ano passado. A sessão suspensa será retomada às 9h e a votação continuará na seguinte ordem: Raul Araújo (pressionado por bolsonaristas a pedir vista), Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Kassio Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Os ministros devem ler seus votos em até 30 minutos, para que o julgamento seja encerrado antes do recesso do Judiciário.

Recesso 1

Para proteger Bolsonaro, o deputado Sanderson (PL-RS) apresentará um projeto de lei para anistiar todos os políticos que cometeram crimes eleitorais em 2022. Para ele, o julgamento do TSE é uma perseguição ao ex-presidente e a políticos de direita. O deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) também seria beneficiado.

Por Bosco Martins.