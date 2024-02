Confira a coluna “Conectado”

Visita

Após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) confirmar sua vinda ao MS, agora foi a vez do presidente Lula também sinalizar sua vinda. A informação que ainda não determina data foi dada pelo deputado federal, Vander Loubet (PT) que garante a presença do presidente da República ainda neste primeiro semestre. Segundo o parlamentar, Lula vem ao Estado para lançar obras previstas no Novo Programa de Aceleração do Crescimento. De R$ 1,7 trilhão do PAC para todos os Estados do Brasil, R$ 44,7 bilhões são para MS. De acordo com Vander, a data da visita não está certa, mas deve acontecer nos próximos quatro meses. “Lula está vindo ainda agora neste primeiro semestre. Ele quer lançar os investimentos do PAC e o nosso Estado foi muito privilegiado. Se você pegar só nesse corredor da Rota Bioceânica, temos em torno de R$ 600 milhões, que não é só o acesso à ponte, mas também os 100 quilômetros da BR-262”, comentou. Entre os investimentos que devem ser lançados pelo presidente está projeto de melhoria na Avenida Ernesto Geisel, segundo Vander. “É uma obra emblemática, uma obra que está aí há muito tempo. A estruturação financeira e física do projeto executivo vai ser estabelecida agora neste semestre”, detalhou o deputado.

Abin

…E a suposta espionagem ilegal na Abin (Agência Brasileira de Inteligência) levou a uma sacudida na cúpula do órgão. O diretor adjunto Alessandro Moretti foi exonerado pelo presidente Lula. Ele será substituído pelo cientista político Marco Cepik, que hoje está à frente da Escola de Inteligência da Abin. Mais cedo, o petista já havia dito que não havia clima para Moretti continuar, pois estava sendo “provado” que ele mantinha relação com integrantes do governo passado, como o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da agência investigado pela Polícia Federal. No inquérito sobre a chamada “Abin paralela”, a PF cita um suposto conluio entre a atual gestão da agência e a anterior para dificultar as investigações sobre o monitoramento ilegal de autoridades e adversários do então presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).

Abin 1

A mudança foi decidida em reunião com os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais). No ano passado, a Abin deixou o GSI (Gabinete de Segurança Institucional), passando para o guarda-chuva da Casa Civil, com o objetivo de diminuir a bolsonarização do órgão. Apesar de Moretti ser visto como bolsonarista, Lula o manteve por indicação do atual chefe da Abin, Luiz Fernando Corrêa, cuja demissão chegou a ser debatida, mas não será efetivada — ao menos por ora. Além da demissão do número dois, todos os departamentos passarão por mudanças e sete diretorias serão trocadas — quatro delas devem ser assumidas por mulheres.

Intimado

O general Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI no governo Bolsonaro, foi intimado pela PF a prestar esclarecimento na próxima terça-feira (6) sobre a suposta prática de espionagem ilegal na Abin. O objetivo é investigar se Heleno tinha conhecimento das supostas ações ilegais de Ramagem.

Moro

O julgamento de duas ações que podem levar à cassação do mandato do senador Sergio Moro (União-PR) acontecerá no próximo dia 19, conta Malu Gaspar. A data foi marcada após o relator das ações, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, liberar os casos para análise dos colegas na tarde de ontem e pedir a inclusão dos processos “na primeira data possível”. Em dezembro, o Ministério Público Eleitoral pediu a cassação de Moro e sua inelegibilidade por oito anos por prática de abuso do poder econômico nas eleições de 2022.

Sigilo

…E a Polícia Federal pediu ao ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorização para quebrar os sigilos fiscal e bancário do deputado federal André Janones (Avante- -MG) no inquérito que apura suposta prática de “rachadinha” no gabinete do parlamentar. A medida, que pode atingir seis assessores do deputado, é considerada pela PF “essencial para o esclarecimento do caso”. O objetivo é conhecer o fluxo financeiro dos envolvidos. A investigação foi aberta em dezembro e se baseia em áudio em que Janones supostamente pede a assessores o repasse de parte de seus salários.

Corrupção

A sensação de que há corrupção no Brasil aumentou, na visão de especialistas e empresários, segundo o Índice de Percepção da Corrupção (IPC) de 2023, divulgado pela ONG Transparência Internacional. O país caiu dez posições e hoje ocupa, com 36 pontos, o 104º lugar entre 180 nações – quanto maior a pontuação de zero a 100, menor a percepção de corrupção.

Corrupção 1

Na apresentação do relatório, a Transparência Internacional afirma que houve “um retrocesso no combate a corrupção” no Brasil durante a gestão Bolsonaro e que o governo Lula “falhou na reconstrução do pilar político de controle da corrupção”.

O país visto como menos corrupto, segundo o IPC, é a Dinamarca, com 90 pontos. No fim da lista, com apenas 11 pontos, está a Somália.

Alzheimer

Pesquisadores da University College London, no Reino Unido, descobriram que um estudo com hormônios de crescimento humano pode ter sido responsável por transmitir Alzheimer a ao menos cinco pessoas entre 1959 e 1985. O experimento, realizado com 1.848 crianças de baixa estatura que receberam o hormônio extraído do cérebro de cadáveres, foi interrompido quando 200 voluntários foram diagnosticados com uma condição cerebral degenerativa mortal causada pela proteína príon, transmitida nas injeções.

Alzheimer 1

Em artigo publicado na revista Nature Medicine, os cientistas verificaram que cinco de oito daqueles participantes desenvolveram sintomas de demência que só podem ser explicados pelas aplicações contaminadas com a proteína beta-amiloide, considerada causadora do Alzheimer.

Por Bosco Martins.