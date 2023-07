Coluna “Em Alta!”, de Jhoseff Bulhões

Hugo Pena e Gabriel farão o primeiro show de 2023 em Maringá (PR), cidade onde eles começaram a carreira, em 2003. Para o evento, os cantores apresentam, no repertório, sucessos que marcaram época, como “Vou Te Amar”, “Estrela”, “Robin Hood da Paixão” e “Mala Pronta” (sucesso e trilha sonora da novela “A Favorita” da TV Globo, em 2008), entre outros hits que marcam os 20 anos de trajetória da dupla.

Finalmente, a Globo anunciou a saída de Manoel Soares do Programa Encontro. Não sei vocês, mas, para mim, ele apresentando com a Patrícia Poeta não dava muita liga. Acredito que ela sozinha no comando da programação dará muito certo. Deixo aqui meus votos e torcidas para a Patrícia, com certeza ela merece.

Meu amigo e empresário, Gatti, está animadíssimo com as novas instalações da Rádio Difusora Pantanal. A emissora está investindo pesado na programação, também vem liderando a audiência em Campo Grande. Só posso desejar sucesso e mais sucesso, também quero dizer que em breve farei uma visita.

Quase todos os dias uma novidade sobre ele. A real é que o Neymar Jr. adora um holofote e está sempre na mídia. Se são certas ou não suas atitudes, eu não sei. Mas que ele sabe fazer marketing bem feito, isso ele sabe. Quem não gostaria de ser amigo do craque, né?

Atitude 67 dá um super presente para seus milhares de fãs e admiradores. Trata-se da faixa “Deixa Eu”, gravada em maio deste ano durante a turnê do grupo, em Portugal. O clipe e a música já estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Só lembrando que eles são daqui, de Campo Grande.

Ufa! Julho chegou, mês de férias, eu devo tirar uns dias de recesso, mas ainda não decidi quais serão eles. Também estou planejando muitas novidades para meus leitores, depois eu conto, tá? Bom início de semana e mês. Até mais!!!