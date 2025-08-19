Terça-feira será marcada por calor e instabilidades em Mato Grosso do Sul

Chuva isolada atinge regiões de Dourados e Ponta Porã; Corumbá pode registrar 38ºC



A previsão para esta terça-feira (19) em Mato Grosso do Sul indica variação de nuvens ao longo do dia, altas temperaturas e chance de chuva isolada em alguns pontos do estado.

Em Campo Grande, o dia deve ser de sol entre poucas nuvens pela manhã, aumento de nebulosidade à tarde e noite mais aberta. Os termômetros variam de 23°C a 34°C, com ventos de fracos a moderados e rajadas em alguns períodos.

No sul do Estado, Dourados e Ponta Porã terão máximas de 37°C e 36°C, respectivamente, com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas à tarde. Durante a noite, o tempo segue fechado, mas a tendência é de diminuição das precipitações.

Em Corumbá, a terça-feira será de calor intenso: mínima de 20°C e máxima de 38°C, com muitas nuvens durante todo o dia, mas sem previsão de chuva.

A umidade relativa do ar preocupa: em algumas cidades, como Dourados e Ponta Porã, os índices podem cair a 10% nas horas mais quentes, abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

