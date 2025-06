Terça-feira será de tempo firme e calor em Mato Grosso do Sul

Temperaturas chegas a 33º C em algumas cidades; baixa umidade do ar exige atenção

A previsão para esta terça-feira (17) indica tempo firme, com predomínio de sol e poucas nuvens em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. As temperaturas seguem elevadas, e a umidade do ar atinge níveis baixos durante a tarde, o que exige cuidados com a hidratação e a saúde.

Em Campo Grande, os termômetros variam entre 20°C pela manhã e 30°C no período mais quente do dia. A umidade relativa oscila de 75% nas primeiras horas para 40% à tarde. Os ventos sopram fracos, com direção nordeste e leste.

Na região de Ladário, o dia também será de calor, com mínima de 21°C e máxima de 32°C. A umidade fica entre 70% e 35%, e os ventos permanecem fracos, vindos do quadrante nordeste.

Dourados amanhece com 18°C e pode chegar aos 31°C no decorrer do dia. A cidade registra uma das menores umidades do estado, chegando a 20% nas horas mais secas, o que reforça o alerta para desconforto e risco de problemas respiratórios.

Pedro Gomes deve ter a maior temperatura do dia em Mato Grosso do Sul, com máxima prevista de 33°C. A mínima fica em 16°C, e a umidade também atinge índices baixos, entre 80% no início da manhã e apenas 20% no período da tarde.

O tempo firme é consequência de um sistema de alta pressão que mantém o céu limpo e impede a formação de nuvens de chuva em todo o Estado.

