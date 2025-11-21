Temporal com ventos de até 100 km/h coloca região do Pantanal em alerta nesta noite

Aviso aponta risco de alagamentos, quedas de árvores e descargas elétricas até a manhã de sábado

Parte de Mato Grosso do Sul deve enfrentar condições severas de tempo entre a noite desta sexta-feira (21) e a manhã de sábado (22). A previsão indica chuva forte, com acumulados que podem variar de 50 a 100 milímetros em 24 horas, além de rajadas de vento que podem atingir entre 60 e 100 km/h. As áreas mais afetadas incluem o Centro-Sul e os Pantanais sul-mato-grossenses.

O alerta vale a partir das 20h desta sexta e segue até as 9h de sábado, período em que há risco de corte de energia, queda de galhos e árvores, pontos de alagamento e incidência de descargas elétricas. A recomendação é que moradores redobrem a atenção e evitem situações de exposição durante o temporal.

Em caso de rajadas de vento, especialistas orientam não buscar abrigo sob árvores e não estacionar veículos próximos a estruturas como placas de propaganda e torres de transmissão. Outra medida preventiva é desligar aparelhos eletrônicos e, se possível, o quadro geral de energia.

Para orientações emergenciais, a população pode acionar a Defesa Civil pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

