Temporais e calor de até 37°C marcam a sexta-feira em Mato Grosso do Sul

Chuva com raios e rajadas de vento pode atingir várias regiões do Estado ao longo do dia
A sexta-feira (20) será de tempo instável e temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul. Segundo o Cemtec, há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de raios e ventos fortes em diferentes regiões.
Em Campo Grande, a temperatura varia entre 23°C e 32°C, com possibilidade de chuva ao longo do dia.
No Pantanal, o calor será mais intenso. Em Corumbá, os termômetros marcam entre 26°C e 35°C. Já em Porto Murtinho, a máxima pode chegar aos 37°C, com previsão de tempestades.
No Norte do Estado, Coxim registra mínima de 25°C e máxima de 34°C. Camapuã deve ter variação entre 22°C e 32°C.
Na região Leste, Três Lagoas pode atingir 36°C, com mínima de 23°C. No Sul, Dourados terá temperaturas entre 23°C e 36°C, enquanto Ponta Porã varia de 24°C a 33°C.
A recomendação é que a população redobre a atenção durante as chuvas, principalmente em caso de ventos fortes e descargas elétricas.
Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram