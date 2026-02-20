Temporais e calor de até 37°C marcam a sexta-feira em Mato Grosso do Sul

Chuva com raios e rajadas de vento pode atingir várias regiões do Estado ao longo do dia

A sexta-feira (20) será de tempo instável e temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul. Segundo o Cemtec, há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de raios e ventos fortes em diferentes regiões.

Em Campo Grande, a temperatura varia entre 23°C e 32°C, com possibilidade de chuva ao longo do dia.

No Pantanal, o calor será mais intenso. Em Corumbá, os termômetros marcam entre 26°C e 35°C. Já em Porto Murtinho, a máxima pode chegar aos 37°C, com previsão de tempestades.

No Norte do Estado, Coxim registra mínima de 25°C e máxima de 34°C. Camapuã deve ter variação entre 22°C e 32°C.

Na região Leste, Três Lagoas pode atingir 36°C, com mínima de 23°C. No Sul, Dourados terá temperaturas entre 23°C e 36°C, enquanto Ponta Porã varia de 24°C a 33°C.

A recomendação é que a população redobre a atenção durante as chuvas, principalmente em caso de ventos fortes e descargas elétricas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram