Tempo seco e variação de nuvens marcam a sexta-feira no Estado

Corumbá registra a maior tempeatura do dia, com máxima prevista de 38ºC; umidade relativa do ar deve cair em todas as regiões

A sexta-feira (1º) será de sol entre nuvens e clima seco em Mato Grosso do Sul. De acordo com a previsão, os termômetros sobem ao longo do dia em todas as regiões, com destaque para Corumbá, onde a máxima pode chegar a 38°C. Apesar do calor, a circulação de ventos e a presença de nuvens devem trazer algum alívio momentâneo em parte do Estado.

Em Campo Grande, a mínima registrada deve ser de 17°C, com máxima de até 33°C. O céu fica com poucas nuvens ao longo do dia, e os ventos sopram entre fraco e moderado, vindos do quadrante nordeste.

Na região sul, Dourados amanhece mais fria, com 12°C. A máxima não passa dos 32°C e há aumento de nebulosidade à tarde. Já em Três Lagoas, no leste, o tempo permanece estável, com temperaturas entre 13°C e 34°C e baixa variação no céu durante todo o dia.

Em Ponta Porã, a sexta também começa com 12°C. O céu fica mais encoberto em relação às demais regiões, e a máxima prevista é de 33°C. Os ventos aparecem com mais intensidade pela manhã, mas diminuem ao longo do dia.

Em Corumbá, no Pantanal, o calor predomina. O céu fica carregado de nuvens, mas não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar pode cair para 20% em boa parte do estado, exigindo cuidados com hidratação e exposição prolongada ao sol.

Apesar do tempo firme, a recomendação é redobrar a atenção com os baixos índices de umidade, típicos deste período de estiagem. Não há previsão de chuvas para nenhuma das regiões nesta sexta-feira.

