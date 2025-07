Tempo fechado e temperaturas amenas essa sexta no Estado

Dia terá muitas nuvens, mínimas baixas e máxima que não ultrapassa os 26°C

A sexta-feira (18) em Mato Grosso do Sul será marcada por muitas nuvens em todas as regiões, mantendo o clima ameno durante o dia e com mínima que pode chegar a 6°C em alguns municípios. Em Campo Grande, a temperatura varia entre 11°C e 26°C, com ventos fracos a moderados soprando predominantemente do sul e sudeste. A umidade relativa do ar oscila entre 20% e 70%, o que exige atenção para a hidratação.

No interior, cidades como Dourados e Três Lagoas terão cenário parecido, com temperaturas mínimas entre 8°C e 12°C e máximas na casa dos 22°C a 26°C, também sob céu encoberto e ventos fracos vindos do sul e sudoeste. Em Ponta Porã, o dia começa com 6°C, a menor temperatura do estado, e chega aos 24°C ao longo da tarde, com a presença constante de muitas nuvens.

Embora o tempo permaneça estável, a cobertura nebulosa deve dificultar a incidência direta de sol, influenciando a sensação térmica mais fresca durante a manhã e noite. A combinação de umidade moderada e vento suave deve manter a atmosfera confortável, sem previsão de chuvas significativas para esta sexta-feira no Estado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram