Sol forte e tempo estável marcam o domingo em Mato Grosso do Sul

Baixa umidade e temperaturas altas exigem atenção com hidratação

O tempo segue estável em Mato Grosso do Sul neste domingo (13), com sol predominando e poucas nuvens em todas as regiões. As temperaturas devem variar entre 14°C e 30°C, segundo os dados meteorológicos.

Em Campo Grande, os termômetros ficam entre 17°C e 29°C, com umidade relativa do ar oscilando entre 20% e 70%. O tempo firme também se repete em Três Lagoas, onde a mínima prevista é de 16°C e a máxima atinge os 30°C.

Na região sul, Ponta Porã e Dourados terão condições semelhantes, com mínimas de 14°C e 15°C, respectivamente, e máximas próximas de 30°C. Em ambas as cidades, a umidade mínima pode chegar a 20%.

No Pantanal, Ladário também terá um domingo de sol com poucas nuvens, temperaturas entre 17°C e 30°C e ventos fracos vindos de sudeste e leste.

A umidade do ar deve permanecer em níveis baixos durante a tarde em grande parte do Estado, o que exige atenção redobrada com a hidratação. A previsão não indica possibilidade de chuva, e os ventos devem soprar de forma leve, variando principalmente entre leste, nordeste e sudeste.

