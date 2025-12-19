Sexta-feira terá calor de até 35 °C e ventos acima de 50 km/h em Mato Grosso do Sul

Alta pressão mantém tempo seco em parte do Estado, mas calor pode provocar pancadas isoladas de chuva em algumas regiões

A sexta-feira em Mato Grosso do Sul será marcada por sol e variação de nebulosidade, com predomínio de tempo seco nas regiões sul, sudeste e sudoeste. A condição é influenciada pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens mais carregadas e favorece temperaturas elevadas ao longo do dia.

Apesar disso, o calor intenso combinado com perturbações nesse sistema pode provocar pancadas de chuva e tempestades isoladas em outras áreas do Estado, principalmente durante a tarde, por conta do aquecimento diurno.

Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as temperaturas devem variar entre 18 °C e 20 °C nas mínimas, com máximas entre 30 °C e 32 °C. Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, o calor será mais intenso, com mínimas entre 23 °C e 25 °C e máximas que podem chegar a 35 °C.

No Bolsão, Norte e Leste do Estado, os termômetros devem marcar mínimas entre 20 °C e 23 °C, enquanto as máximas ficam entre 30 °C e 32 °C. Em Campo Grande, a previsão indica mínimas entre 20 °C e 22 °C e máximas variando de 30 °C a 32 °C, com sol predominando durante boa parte do dia.

Os ventos sopram do quadrante norte, variando entre leste e nordeste, com velocidades entre 30 e 50 km/h. Em pontos isolados, rajadas acima de 50 km/h não estão descartadas, o que pode aumentar a sensação de calor e exigir atenção, especialmente em áreas abertas e rodovias.

