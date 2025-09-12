Sexta-feira será marcada por calor intenso e baixa umidade em cidades de MS

Temperaturas passam dos 40 °C em Corumbá e índices de umidade chegam a 10% em algumas regiões

O calor continua marcando presença em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (12), com temperaturas elevadas e índices de umidade bastante baixos. Em Corumbá, a máxima deve alcançar 41 °C, acompanhada de apenas 10% de umidade no período mais seco do dia.

Na Capital, a mínima registrada é de 22 °C e a máxima chega a 38 °C. O tempo segue com poucas nuvens e ventos fracos a moderados vindos de sudeste e leste. A umidade também preocupa: pode cair para 10% durante a tarde.

Em Ponta Porã, a manhã começa com muitas nuvens, mas o céu abre ao longo do dia. As temperaturas variam entre 19 °C e 37 °C, com mínima de umidade em torno de 20%. Três Lagoas enfrenta cenário semelhante: mínima de 19 °C, máxima de 37 °C e apenas 10% de umidade nos períodos mais críticos.

Já em Douradina, os termômetros variam de 21 °C a 38 °C. A previsão é de muitas nuvens no início do dia, mas o tempo fica mais aberto à tarde e à noite. A umidade relativa do ar deve chegar a 20%.

Com as condições previstas, o calor intenso combinado à baixa umidade exige atenção redobrada à hidratação e aos cuidados com a saúde, principalmente para idosos, crianças e pessoas com problemas respiratórios.

