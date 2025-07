Sexta-feira será de tempo firme e céu aberto em MS, com manhãs frias e tardes amenas

Temperaturas variam entre 9º C e 28º C nas principais cidades do Estado; não há previsão de chuva

A previsão do tempo para esta sexta-feira (4) indica um dia de céu limpo e clima estável em Mato Grosso do Sul. As condições seguem típicas de inverno, com manhãs mais frias e tardes de temperaturas amenas em praticamente todas as regiões do Estado. Não há expectativa de chuva.

Em Campo Grande, os termômetros devem marcar mínima de 13°C ao amanhecer, com máxima de 25°C à tarde. O céu permanece com poucas nuvens durante todo o dia, e os ventos sopram de leste a sudeste com intensidade fraca a moderada.

Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã terá a manhã mais fria do estado, com mínima prevista de 9°C e máxima de 24°C. A umidade relativa do ar pode chegar a 100% nas primeiras horas do dia, mas cai para 40% à tarde.

Em Dourados, o cenário é semelhante: mínima de 11°C e máxima de 24°C, com tempo firme e variação leve na direção do vento ao longo do dia.

Já em Três Lagoas, a previsão indica uma das tardes mais quentes desta sexta. A temperatura sobe dos 12°C da manhã para até 28°C à tarde. Apesar do aquecimento, o céu continua limpo e os ventos permanecem fracos.

Ladário, na região do Pantanal, terá mínima de 13°C e máxima de 26°C, com umidade variando entre 50% e 80%. Assim como nas demais cidades, o tempo se mantém estável e sem previsão de chuva.

Com o tempo seco e a variação térmica, a orientação para a população é manter a hidratação e atenção com a exposição ao sol durante as horas mais quentes do dia.

