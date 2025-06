Sexta-feira será de tempo fechado e chuva isolada em várias regiões do Estado

Temperaturas seguem elevadas, mas instabilidade predomina em cidades como Campo Grande, Dourados e Ponta Porã

A previsão para esta sexta-feira (27) indica um dia de muitas nuvens e possibilidade de chuva em boa parte de Mato Grosso do Sul. Segundo os dados meteorológicos, o tempo instável deve marcar presença em municípios das regiões sul, centro e leste do Estado.

Em Campo Grande, o dia será de céu encoberto com chuva isolada ao longo de todas as fases do dia. A temperatura mínima será de 19°C e a máxima pode chegar a 31°C. A umidade relativa do ar oscila entre 90% e 40%, com ventos de fraca a moderada intensidade.

Dourados e Ponta Porã terão panorama semelhante, com mínimas de 17°C e 15°C, respectivamente, e máximas em torno de 26°C. A previsão aponta para pancadas de chuva, algumas acompanhadas de trovoadas na região sul do estado, especialmente durante a tarde e noite.

Em Ladário, Três Lagoas e Pedro Gomes, embora o tempo se mantenha nublado durante todo o dia, a possibilidade de chuva é menor. As temperaturas máximas nessas cidades devem variar entre 29°C e 32°C, com ventos fracos predominando.

Apesar da previsão de calor em algumas regiões, o avanço da umidade e das nuvens mantém o alerta para pancadas isoladas, especialmente à noite. A orientação é que a população acompanhe atualizações e se prepare para variações rápidas no tempo.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram