Sexta-feira será de sol e calor intenso em Mato Grosso do Sul

Temperaturas podem chegar a 38ºC; umidade relativa do ar fica entre 15% e 30%



O tempo em Mato Grosso do Sul segue firme nesta sexta-feira (22), com sol e algumas nuvens, devido à presença de um sistema de alta pressão. As tardes serão quentes, com máximas podendo alcançar 35°C a 38°C em regiões como sudoeste, pantaneira, bolsão e norte do Estado.

As mínimas e máximas previstas por região:

● Sul, cone-sul e Grande Dourados: mínimas 20-22°C, máximas 33-35°C

● Sudoeste e pantaneira: mínimas 23-27°C, máximas 36-38°C

● Bolsão, leste e norte: mínimas 19-22°C, máximas 34-37°C

● Campo Grande: mínimas 22-24°C, máximas 33-35°C

Os ventos sopram do norte, com velocidade entre 40 e 60 km/h, e rajadas acima de 60 km/h podem ocorrer em pontos isolados.

A baixa umidade do ar exige atenção: é importante manter hidratação e evitar exposição prolongada ao sol, especialmente para crianças e idosos.

*Com informações do Cemtec

