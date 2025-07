Sexta-feira em MS terá calor acima dos 30°C e variação de nuvens; Ponta Porã registra única possibilidade de chuva

Corumbá deve enfrentar a temperatura mais alta do dia, enquanto Campo Grande e Três Lagoas seguem sob tempo firme e baixa umidade

O tempo continua seco e quente em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (25), com temperaturas máximas passando dos 30°C em praticamente todas as regiões do Estado. A exceção é o município de Ponta Porã, que amanheceu com muitas nuvens e possibilidade de chuva, mas tende a estabilizar ao longo do dia.

De acordo com a previsão meteorológica, Corumbá lidera os termômetros, podendo alcançar os 36°C. Já Três Lagoas e Dourados também devem enfrentar calor intenso, com máximas previstas de 34°C e 32°C, respectivamente. Campo Grande chega aos 31°C, enquanto Ponta Porã, mesmo com manhã chuvosa, não escapa do calor e pode atingir 32°C à tarde.

Durante a manhã, a nebulosidade aparece em grande parte do estado, mas o céu deve abrir nas demais regiões ainda no período da tarde, com predomínio de sol. Em Campo Grande, os ventos sopram de nordeste a norte com intensidade fraca a moderada. Nas demais cidades, os ventos permanecem fracos ao longo do dia.

A umidade relativa do ar segue em alerta nas horas mais quentes, podendo chegar a 20% , índice considerado crítico pela Organização Mundial da Saúde. As mínimas, durante a madrugada, variam entre 14°C em Ponta Porã e 18°C em Corumbá e Campo Grande.

A recomendação é manter hidratação constante, evitar exposição prolongada ao sol nos períodos de maior calor e redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

