Sexta começa abafada e termina com temporais isolados em Mato Grosso do Sul

Calor chega a 36º C e instabilidades avançam principalmente sobre o interior do Estado

Mato Grosso do Sul enfrenta nesta sexta-feira (6) um dia marcado por calor intenso, sensação de abafamento e pancadas de chuva acompanhadas de raios em diferentes regiões. As instabilidades ganham força ao longo do dia, sobretudo entre a tarde e a noite, conforme indica o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Na região pantaneira, Corumbá registra temperaturas entre 25°C e 35°C, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva isolada. Em Aquidauana, os termômetros variam de 24°C a 34°C, com risco de pancadas e descargas elétricas.

Na região norte, Coxim tem mínima de 22°C e máxima de 30°C, enquanto Camapuã varia entre 20°C e 29°C. Em ambas as cidades, o dia começa com variação de nebulosidade e evolui para chuva em pontos isolados.

Em Campo Grande, a sexta-feira será de calor moderado, com temperaturas entre 21°C e 30°C. A capital pode registrar chuva acompanhada de raios, principalmente no período da tarde, devido à combinação entre calor e umidade elevada.

No leste do estado, Três Lagoas e Paranaíba apresentam máximas de 32°C e 31°C, respectivamente, com chance de pancadas rápidas e trovoadas. Em Anaurilândia, a previsão indica temperaturas entre 22°C e 34°C, com instabilidades mais frequentes.

Na região sul, Dourados pode chegar aos 35°C, com mínima de 21°C, e há previsão de chuva com raios ao longo do dia. Ponta Porã varia entre 21°C e 33°C, com sol entre nuvens e aumento da instabilidade. Já em Iguatemi, os termômetros alcançam 36°C, a maior máxima prevista no estado, com possibilidade de pancadas isoladas no decorrer do dia.

Segundo o Cemtec, o cenário é típico de verão, com chuvas mal distribuídas, que podem ocorrer de forma pontual e intensa, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. A orientação é para atenção em áreas onde houver registro de tempestades localizadas.

