Setembro será marcado por calor intenso e a volta das pancadas de chuva no fim de tarde em MS

O mês de setembro já está chegando, e com ele a promessa de muito calor e ar seco na maior parte dos dias, em todo o País. A primavera de 2025 começa astronomicamente no dia 22, às 14 horas e 19 minutos, no horário de Mato Grosso do Sul. No Estado, o calor intenso será o grande destaque durante essa estação.

De acordo com levantamento do Climatempo, na região Centro-Oeste, a população pode esperar por calor intenso ao longo de praticamente todo o mês. Ondas de calor são prováveis na primeira quinzena e no começo da segunda quinzena do mês; o calor de 40°C será experimentando por várias áreas de Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Haverá também volume de chuva dentro a um pouco abaixo da média em MS, com risco de temporais, mas de forma bastante irregular e em pequenas áreas.

Também estão sendo esperados episódios de levantamento de poeira (“cortinas” e redemoinhos), os quais podem ocorrer antes das pancadas de chuva.