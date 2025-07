Quarta-feira começa com tempo firme e dia será de calor no Estado, com máximas acima dos 30º C

Dia promete céu claro, baixa umidade e ventos fracos em todas as regiões de MS



Mato Grosso do Sul terá mais um dia de tempo aberto nesta quarta-feira (23), com sol predominante e temperaturas elevadas em todo o estado. De acordo com a previsão meteorológica, os termômetros devem passar dos 30 °C em praticamente todas as regiões, enquanto a umidade do ar segue em queda, com índices que podem atingir níveis críticos à tarde.

Na Capital, a temperatura varia entre 15°C pela manhã e 31°C no período mais quente do dia. O céu deve permanecer claro e os ventos sopram de leste e sudeste com intensidade fraca a moderada ao longo do dia.

Em Ladário, o calor se intensifica ainda mais, com mínima de 20°C e máxima de 34°C. O tempo permanece seco e sem previsão de nuvens, assim como em Ponta Porã e Douradina, onde os termômetros também devem chegar aos 31°C.

Três Lagoas, no leste do estado, registra mínima de 16°C e máxima de 32°C, com umidade oscilando entre 70% nas primeiras horas da manhã e até 20% durante a tarde, limite considerado de alerta para a saúde.

As rajadas de vento devem permanecer fracas em todo o estado, sem indicação de mudança no tempo. Não há previsão de chuva para nenhum dos municípios observados, e o cenário permanece estável, típico do período seco no Centro-Oeste.

Com os baixos índices de umidade e o tempo firme, recomenda-se atenção redobrada à hidratação e à exposição ao sol, principalmente nos horários de maior calor.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram