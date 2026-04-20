Onda de calor coloca Mato Grosso do Sul em alerta de grande perigo até sábado (25)

Temperaturas até 5ºC acima da média persistem por vários dias

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de onda de calor com grau de severidade classificado como grande perigo para Mato Grosso do Sul. O aviso começou ao meio-dia de domingo (19) e segue até as 18h de sábado (25), indicando risco à saúde devido à permanência de temperaturas até 5°C acima da média por um período prolongado.

O alerta abrange regiões como o sudoeste do estado, Pantanal sul-mato-grossense, leste e centro-norte, onde o calor intenso tem predominado desde o início do período. A recomendação é que a população redobre os cuidados e, em caso de necessidade, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.

Apesar do predomínio do calor, há registros pontuais de instabilidade. Em Campo Grande, nesta segunda-feira (20), há chuva no extremo sul da cidade. No bairro Portal Caiobá, moradores relatam precipitação forte acompanhada de ventos no início desta tarde. Neste momento, o tempo segue nublado em outras áreas da Capital, com temperatura na casa dos 32°C. A combinação de calor intenso e pancadas isoladas ocorre devido a condições atmosféricas que favorecem tanto o aquecimento quanto a formação de nuvens carregadas em pontos específicos do Estado. /