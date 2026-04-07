Nova pancada de chuva agrava alagamentos e repete queda de árvore na Avenida Gunter Hans

Chuva forte no fim da tarde volta a atingir regiões já afetadas nesta terça (07) e provoca transtornos em vias conhecidas por registros recorrentes

A chuva voltou a cair com intensidade em Campo Grande na tarde desta terça-feira (7) e provocou novos pontos de alagamento em áreas que tradicionalmente enfrentam problemas quando chove.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram água acumulada em frente ao Assaí Atacadista, na Avenida Gunter Hans, entre os bairros Coophavila e Aero Rancho. A via ficou parcialmente tomada pela enxurrada, dificultando a passagem de veículos.

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Na região do Jardim Serra Azul, há registros de alagamento no cruzamento da Avenida Conde da Boa Vista com a Avenida Dr. Nasri Siufi. Motoristas relataram dificuldade para atravessar o trecho durante o pico da chuva.

Mais cedo, já havia sido registrada queda de árvore na Avenida Gunter Hans, na altura do bairro Coophatrabalho, o que deixou o trânsito parcialmente lento no sentido centro–bairro. Em dezembro de 2025, a equipe do Jornal O Estado esteve no mesmo local após a queda de outra árvore. Na ocasião, uma moradora afirmou que a árvore [que caiu nesta terça-feira] já estava condenada.

No início da tarde, uma pancada de menos de 30 minutos já havia causado alagamentos em bairros da região do Anhanduizinho. No Parque do Sol, na Avenida Evelina Selingardi, a água cobriu trechos da via. No Jardim Los Angeles, houve queda de árvore na Rua Engenheiro Paulo Frontin.

Mais cedo, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas e tempestade, com previsão de ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora e possibilidade de granizo. O aviso segue válido até o fim da noite.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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