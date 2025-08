Nebulosidade predomina em MS nesta quarta, mas Chapadão do Sul terá tempo mais seco

Temperaturas ficam entre 13ºC e 30ºC no Estado, umidade pode atingir 100% em algumas regiões





A quarta-feira (6) em Mato Grosso do Sul será marcada por céu encoberto em quase todas as regiões, com temperaturas amenas e umidade do ar elevada. Apesar da ausência de previsão de chuva, a nebulosidade deve persistir ao longo do dia, com exceção de Chapadão do Sul, que terá tempo mais firme e céu com poucas nuvens.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 15°C e a máxima de 26°C, com umidade variando entre 45% e 100%. O vento sopra fraco a moderado, alternando entre sudeste e leste, e o céu permanece nublado durante toda a quarta-feira.

O mesmo cenário se repete em cidades como Dourados e Rio Brilhante, onde as temperaturas oscilam entre 14°C e 27°C. A umidade nessas regiões também chega a 100% nos períodos da manhã, reduzindo ao longo do dia.

Na região pantaneira, Ladário deve registrar máxima de 29°C e mínima de 17°C. A nebulosidade persiste durante todo o dia, com ventos fracos e umidade variando entre 40% e 95%.

Já em Chapadão do Sul, o tempo segue em padrão oposto ao do restante do Estado. A previsão indica céu aberto ou com poucas nuvens ao longo de toda a quarta-feira, com temperaturas entre 13°C e 30°C. A umidade do ar pode cair para 30% nos horários mais quentes.

Mesmo sem previsão de chuva, a cobertura de nuvens nas demais regiões deve manter o clima mais estável e com sensação de frio leve pela manhã e à noite.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram