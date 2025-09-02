MS enfrenta calor intenso e chuvas isoladas em algumas regiões nesta terça-feira

Temperatuas máximas chegam a 40ºC em Corumbá, enquanto pancadas de chuva e trovoadas atingem áreas do norte e sul do Estado

A terça-feira (2) será marcada por calor intenso e tempo parcialmente instável em Mato Grosso do Sul, com regiões registrando tanto temperaturas elevadas quanto chuvas isoladas.

No pantanal e norte do Estado, Corumbá deve alcançar 40°C, com mínima de 22°C. A manhã traz muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Durante a tarde e a noite, o céu permanece com poucas nuvens.

Em Dourados, a mínima será de 20°C e a máxima de 36°C. A manhã também terá chuvas isoladas e trovoadas, com ventos moderados, enquanto a tarde e noite seguem com poucas nuvens e ventos fracos.

Na Capital, a temperatura mínima chega a 24°C, e a máxima, 35°C. A manhã apresenta chuvas isoladas, e os ventos sopram fraco a moderado com rajadas. À tarde e à noite, o tempo abre com poucas nuvens e ventos moderados.

Em Ponta Porã, os termômetros variam entre 19°C e 37°C, com chuvas isoladas pela manhã e predomínio de poucas nuvens durante o restante do dia. Já Três Lagoas registra mínima de 19°C e máxima de 34°C, com chuvas isoladas na manhã e tempo firme à tarde e à noite.

A umidade relativa do ar apresenta grande variação, chegando a 80% em Corumbá e caindo para cerca de 15% em áreas mais quentes, indicando atenção para risco de desidratação e incêndios em áreas de vegetação seca.

No geral, o Estado enfrenta dias quentes e secos, com atenção especial às regiões que podem registrar pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente durante as manhãs.

