Instabilidades mantêm alerta para trovoadas e levam máxima a 32°C em Dourados e Corumbá nesta quarta

Cemtec aponta chuva em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, com variação de temperaturas e tempo nublado ao longo do dia

A quarta-feira (25) começa com previsão de chuva em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, conforme dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul). O tempo permanece instável, com possibilidade de pancadas acompanhadas de trovoadas.

Na região Pantanal, Corumbá registra temperaturas entre 26°C e 32°C, enquanto Aquidauana varia de 24°C a 32°C. Em Porto Murtinho, na região Sudoeste, os termômetros marcam entre 23°C e 31°C.

No Norte do Estado, Coxim apresenta mínima de 23°C e máxima de 31°C, e Camapuã varia de 23°C a 29°C. No Bolsão, Paranaíba registra 21°C a 30°C, e Três Lagoas, de 23°C a 31°C.

Em Campo Grande, a previsão indica mínima de 23°C e máxima de 29°C, com chuva e trovoadas. Na região da Grande Dourados, Dourados varia de 22°C a 32°C.

No Sul-Fronteira, Ponta Porã tem temperaturas entre 22°C e 30°C. Já Iguatemi, no Cone-Sul, registra 23°C a 30°C. Em Anaurilândia, na região Leste, a mínima é de 24°C e a máxima chega a 32°C.

Segundo o Cemtec, as instabilidades atmosféricas favorecem a ocorrência de chuva em diferentes pontos do Estado, mantendo o céu encoberto em boa parte do dia.

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