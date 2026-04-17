Instabilidade volta ao sul e oeste de MS com risco de tempestades nesta sexta (17)

Chuva pode vir com raios e ventos acima de 50 km/h; calor continua em parte do Estado

A combinação de umidade e a passagem de cavados mantém o tempo instável em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (17), com possibilidade de chuva em diferentes regiões. Os maiores volumes e o risco de tempestades se concentram na metade oeste e no sul do Estado, onde podem ocorrer raios e rajadas de vento.

Apesar das instabilidades, o sol aparece entre nuvens ao longo do dia. Os ventos atuam entre os quadrantes oeste e sul, com velocidades entre 30 e 50 km/h e rajadas pontuais acima desse valor.

As temperaturas variam conforme a região. No sul, Cone-Sul e Grande Dourados, os termômetros ficam entre 18°C e 30°C. No Pantanal e sudoeste, variam de 22°C a 34°C.

Já nas regiões do bolsão, norte e leste, as mínimas ficam entre 20°C e 22°C, com máximas de até 35°C. Em Campo Grande, os valores variam entre 21°C e 31°C ao longo do dia.

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