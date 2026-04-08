Instabilidade avança e mantém MS sob alerta para chuva e trovoadas nesta quarta (08)

Capital pode registrar 29°C; no sul do Estado, mínimas caem para 17°C

A previsão para esta quarta-feira (8) indica cenário de instabilidade espalhado por Mato Grosso do Sul, com pancadas de chuva e trovoadas previstas tanto na Capital quanto no interior, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).

Em Campo Grande, a temperatura varia entre 22°C e 29°C, com possibilidade de chuva ao longo do dia. No sul, Dourados terá mínima de 20°C e máxima de 27°C. Já Ponta Porã apresenta variação entre 18°C e 24°C, enquanto Iguatemi registra as menores temperaturas do Estado, com mínima de 17°C e máxima de 24°C.

Na região pantaneira, Corumbá deve marcar entre 23°C e 32°C. Em Aquidauana, os termômetros oscilam entre 23°C e 30°C, e em Porto Murtinho, entre 21°C e 27°C — todas com previsão de chuva acompanhada de descargas elétricas.

No norte, Coxim terá mínima de 22°C e máxima de 30°C, e Camapuã varia entre 22°C e 29°C. No leste do Estado, Três Lagoas pode alcançar 32°C, com mínima de 22°C. Paranaíba registra variação entre 23°C e 31°C, e Anaurilândia entre 21°C e 30°C.

A tendência é de tempo instável distribuído por todo o território sul-mato-grossense, com ocorrência de chuva em diferentes momentos do dia.

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