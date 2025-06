Frio predomina em MS nesta quarta-feira, com manhãs geladas e tempo aberto ao longo do dia

Mínimas chegam a 9ºC em Ponta Porã; céu claro e ventos fracos devem marcar o tempo em grande parte do Estado

A previsão para esta quarta-feira (11) indica temperaturas baixas nas primeiras horas do dia em diversas regiões de Mato Grosso do Sul, com destaque para Ponta Porã, onde os termômetros devem registrar mínima de 9°C e possibilidade de geada. Em Campo Grande, a capital, a mínima será de 12°C, com máxima de 23°C e tempo aberto ao longo do dia.

Em Três Lagoas, os termômetros devem variar entre 11°C e 25°C, enquanto em Ladário, na região pantaneira, o clima será mais ameno, com mínima de 16°C e máxima de 26°C. Durante a manhã, o céu deve variar entre muitas nuvens e poucas nuvens, mas a tendência é de predomínio de tempo claro à tarde e à noite em todo o estado.

Os ventos soprarão com intensidade fraca, podendo alcançar níveis moderados apenas à noite em Campo Grande. A umidade relativa do ar varia bastante: em Ponta Porã, pode chegar aos 30% no período mais seco, enquanto na capital a mínima prevista é de 40%. A umidade máxima deve alcançar 100% em Campo Grande e Ponta Porã, refletindo a influência do frio nas primeiras horas do dia.

