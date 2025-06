Frio e tempo firme devem predominar nos próximos dias em Mato Grosso do Sul

Sistema de alta pressão mantém o céu aberto e derruba as temperaturas no Estado

A presença de um sistema de alta pressão atmosférica associado a uma massa de ar frio vai manter o tempo estável em Mato Grosso do Sul nos próximos dias. Segundo a meteorologia, a atuação desse sistema inibe a formação de nuvens de chuva, favorecendo dias com céu claro ou parcialmente nublado e temperaturas mais amenas em todas as regiões do Estado.

As regiões sul, cone-sul e grande Dourados devem registrar as menores temperaturas, com mínimas entre 8 °C e 12 °C, e possibilidade de quedas pontuais abaixo de 6 °C em áreas isoladas. As máximas nessas regiões não devem passar de 24 °C. No sudoeste e no Pantanal, os termômetros devem variar entre 11 °C e 18 °C nas madrugadas, com máximas previstas entre 20 °C e 24 °C.

Nas regiões norte, leste e do bolsão, as mínimas ficam entre 13 °C e 17 °C, enquanto as máximas devem alcançar até 26 °C. Em Campo Grande, a capital, os moradores devem se preparar para madrugadas frias, com temperaturas variando entre 11 °C e 14 °C, e tardes com máximas entre 20 °C e 22 °C.

Além do frio, o sistema também traz ventos moderados, que sopram predominantemente dos quadrantes sul e leste, com velocidades entre 30 e 50 km/h. Rajadas mais intensas, acima de 50 km/h, podem ocorrer em pontos isolados.

