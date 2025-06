Frio e geada ainda devem marcar a quarta-feira em Mato Grosso do Sul

Temperaturas ficam abaixo dos 5 °C em várias cidades; tempo seco e céu claro predominam ao longo do dia

A quarta-feira (25) será gelada em Mato Grosso do Sul, com registro de geada pela manhã em pelo menos quatro cidades. Campo Grande, Ponta Porã e Três Lagoas amanhecem com temperaturas entre 3°C e 5°C, enquanto Corumbá terá mínima um pouco mais elevada, de 9°C. O tempo seco e o céu claro predominam ao longo do dia em todas as regiões.

Em Campo Grande, a mínima será de 4°C, com possibilidade de geada nas primeiras horas. A máxima chega a 25°C, sob céu aberto e ventos moderados. Ponta Porã será uma das cidades mais frias do estado, com mínima de 3°C e máxima de apenas 22°C. A geada também está prevista para o início da manhã.

Em Três Lagoas, o frio também será intenso, com mínima de 5°C e máxima de 23°C. A manhã terá geada e céu com poucas nuvens. Já Corumbá deve registrar o dia mais quente entre as cidades consultadas: mínima de 9°C e máxima de 29°C, com tempo firme e ventos fracos.

A umidade relativa do ar segue baixa à tarde, variando entre 20% e 30% em boa parte do Estado, o que exige atenção redobrada à hidratação. Ventos de fraca a moderada intensidade completam o cenário de tempo estável e seco.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram