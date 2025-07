Frio continua no Estado nesta quarta-feira, com mínima de 7°C e chance de geada

Dia será de poucas nuvens em todas as regiões do estado, com ventos fracos e variação de umidade entre 30% e 100%

O tempo segue firme e frio em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (2), com temperaturas mínimas abaixo dos 10 °C em várias cidades e possibilidade de geada no amanhecer, especialmente nas regiões sul e oeste do Estado. A previsão indica céu com poucas nuvens durante todo o dia, sem expectativa de chuva.

Em Ponta Porã e Corumbá, a mínima prevista é de 7 °C, com potencial para formação de geada nas primeiras horas da manhã. Dourados e Campo Grande devem registrar mínima de 8 °C. Já em Três Lagoas e Pedro Gomes, os termômetros começam o dia em 11 °C. As máximas oscilam entre 22 °C e 26 °C nas principais cidades.

A umidade relativa do ar varia bastante conforme a região. Em Ponta Porã, pode atingir 100% pela manhã. Já em Corumbá, a mínima prevista é de 30% durante a tarde. A intensidade dos ventos será fraca na maior parte do Estado, com variações entre sul, sudeste e sudoeste.

Mesmo com o frio persistente, o tempo permanece estável, e a tendência para os próximos dias é de elevação gradual nas temperaturas, especialmente a partir de quinta-feira (3).

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram