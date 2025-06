Frente fria avança e quinta-feira deve ter chuva e variação térmica em MS

Previsão indica instabilidade e possibilidade de tempestades localizadas, com ventos fortes e temperaturas elevadas no norte do Estado

A previsão para esta quinta-feira (27) em Mato Grosso do Sul aponta aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva fraca a moderada em diversas regiões, com chance de tempestades localizadas, acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente na metade sul do Estado. O cenário é provocado pela combinação entre calor, umidade e a chegada de uma nova frente fria.

Apesar do avanço da frente fria, as temperaturas seguem elevadas em algumas áreas. No norte, no Pantanal e na região do Bolsão, as máximas podem chegar aos 30 °C. Já no sul, cone-sul e Grande Dourados, os termômetros devem variar entre 10 °C e 24 °C. Campo Grande terá mínima entre 17 °C e 19 °C, com máxima de até 28 °C.

Os ventos começam soprando do norte e devem mudar para o quadrante sul ao longo do dia, com rajadas que podem ultrapassar os 60 km/h em pontos isolados.

