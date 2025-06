Domingo será de virada no tempo em Mato Grosso do Sul, com previsão de chuvas, ventania e queda nas temperaturas

Frente fria avança pelo estado e provoca instabilidades; termômetros podem chegar a 13°C no sul

A previsão para este domingo (29) indica mudanças significativas nas condições do tempo em Mato Grosso do Sul. O avanço de uma nova frente fria, aliado ao transporte de umidade e à atuação de cavados, deve provocar aumento de nebulosidade, possibilidade de chuvas e até tempestades isoladas em diversas regiões do estado.

No sul, cone-sul e região de Dourados, as temperaturas devem variar entre 13°C e 28°C. Já no sudoeste e no Pantanal, os termômetros ficam entre 14°C e 31°C. Nas regiões do bolsão, leste e norte, o calor ainda persiste, com mínimas entre 16°C e 18°C e máximas que podem atingir os 32°C. Em Campo Grande, os moradores devem se preparar para um dia com mínimas entre 19°C e 21°C e máximas de até 30°C.

Os ventos sopram do quadrante sul, com intensidade entre 40 e 60 km/h, podendo haver rajadas acima desse limite em pontos isolados. A tendência é de queda mais acentuada nas temperaturas ao longo da noite, prenunciando um início de semana com clima mais frio em boa parte do Estado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram