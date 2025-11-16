Domingo começa nublado e com clima ameno em Campo Grande e Inmet mantém alertas de tempestade em MS

A manhã deste domingo (16) começou com céu bastante nublado e temperatura amena em Campo Grande. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros marcaram 21°C no início do dia. A tendência é de aumento da instabilidade ao longo das próximas horas, com possibilidade de chuva e trovoadas tanto na Capital quanto em diversas regiões do interior de Mato Grosso do Sul.

O Estado permanece sob uma série de alertas meteorológicos, que variam de perigo potencial (amarelo) a perigo (laranja/vermelho). O Inmet indica riscos de chuvas intensas, grandes volumes acumulados em curtos períodos, ventos fortes e eventual queda de granizo, cenário que exige atenção redobrada da população e das autoridades.

Previsão pelo interior

Em Dourados, o domingo amanheceu frio e nublado, com máxima prevista de 33°C. Já em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 22°C, e a máxima pode chegar aos 34°C. No Pantanal, em Corumbá, o dia segue com sol, mas instabilidades podem surgir durante a noite; a mínima esperada é de 24°C, enquanto a máxima pode atingir 37°C.

Outras cidades também encararam início de dia nublado ou abafado, com previsão de calor combinado a pancadas de chuva:

Coxim: máxima de 36°C

Bonito: máxima de 33°C

Ribas do Rio Pardo: máxima de 33°C

Ivinhema: máxima de 31°C

Maracaju: máxima de 31°C

São Gabriel do Oeste: máxima de 34°C

Alerta vermelho para tempestades

O Inmet publicou um alerta vermelho, o nível mais alto, colocando Mato Grosso do Sul sob alto risco de tempestades entre 8h de segunda-feira e 8h de terça-feira. A previsão aponta chuva volumosa, entre 30 e 60 mm por hora, podendo chegar a 100 mm ao longo do dia, acompanhada de ventos que podem alcançar 100 km/h. Há ainda potencial para queda de granizo.

Conforme o órgão, o cenário aumenta a probabilidade de interrupções no fornecimento de energia, danos em áreas rurais e transtornos urbanos, como alagamentos e quedas de árvores. As áreas sob maior risco incluem:

Centro-norte: Coxim, Sonora, Pedro Gomes, Alcinópolis, Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste;

Leste: Três Lagoas, Paranaíba, Cassilândia, Aparecida do Taboado, Selvíria e Água Clara;

Sudoeste: Dourados, Ponta Porã, Amambai, Iguatemi, Naviraí e Maracaju.

Com o avanço das instabilidades, moradores devem ficar atentos aos avisos meteorológicos e evitar áreas de risco, especialmente durante tempestades mais severas previstas para os próximos dias.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram