Domingão será de tempo estável, mas com possibilidade de chuva em algumas regiões de MS

Para este domingo (9), a previsão indica tempo estável, com predomínio de sol e variação de poucas nuvens em Mato Grosso do Sul. Essa condição é resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo seco em grande parte do Estado.

No entanto, nas regiões norte e nordeste, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. Os níveis de umidade relativa do ar devem permanecer baixos, variando entre 20% e 40%, especialmente durante as horas mais quentes do dia. As temperaturas mínimas

tendem a ser mais amenas, com valores entre 12°C e 14°C, enquanto as máximas entram em elevação, podendo atingir 30°C a 34°C.

Estão previstas mínimas entre 12-14°C e máximas entre 26-28°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 17-20°C e máximas entre 29-34°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 16-21°C e máximas entre 28-34°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 16-18°C e máximas de até 30°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.