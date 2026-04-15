Chuva forte alaga ruas e derruba temperatura em Dourados

A chuva forte registrada na tarde desta quarta-feira (15) causou alagamentos em ruas da região central de Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande. Apesar da intensidade e das rajadas de vento no início da precipitação, não houve registro de queda de árvores.

O volume mais intenso foi observado principalmente na região norte da cidade. Em poucos minutos, vias do Centro ficaram alagadas e a temperatura caiu rapidamente, saindo de 30°C para 19,7°C.

Dados do Guia Clima, da Embrapa Agropecuária Oeste, apontam que a chuva mais intensa durou cerca de 24 minutos, com acumulado de 10 milímetros. Até por volta das 16h30, ainda chovia no município, porém com menor intensidade.

Com o registro desta quarta-feira, o acumulado de chuva nas duas primeiras semanas de abril chega a aproximadamente 50 milímetros, valor inferior à média histórica do mês, que é de 112,7 milímetros.

Na região, a estação meteorológica da Embrapa em Rio Brilhante registrou ventos de até 33,8 km/h, sem ocorrência de chuva. Já em Naviraí, o acumulado foi de 10,9 milímetros no mesmo período.