Céu nublado, chance de chuva isolada e muito calor marcam quarta-feira no Estado

Temperaturas seguem altas em todas as regiões, com umidade variando entre 20% e 80%

Nesta quarta-feira (17), Mato Grosso do Sul deve registrar muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada em diversas cidades do Estado. Em Campo Grande, a temperatura mínima chega a 20°C, enquanto a máxima pode alcançar 37°C, com ventos fracos a moderados soprando do leste-sudeste.

Em Três Lagoas e Dourados, as mínimas ficam em 21°C e as máximas podem chegar a 38°C, com manhã nublada e pancadas de chuva isoladas previstas para a tarde e noite. Em Ladário, as temperaturas variam entre 25°C e 39°C, e há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia.

Ponta Porã registra mínima de 20°C e máxima de 37°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada ao longo da tarde e noite. A umidade relativa do ar permanece entre 20% e 80% nas diferentes regiões do Estado, e os ventos seguem fracos a moderados, principalmente com direção leste e sudeste.

O dia deve ser marcado por calor intenso em algumas regiões, mas com chances de alívio em locais que recebam as chuvas isoladas.

