Calorão marca o Sábado de Aleluia em MS, com temperaturas de até 38°C e baixa umidade do ar

O Sábado de Aleluia, celebrado neste dia 4, será marcado por tempo firme, calor intenso e ar seco em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas devem permanecer elevadas ao longo do dia, podendo variar entre 36°C e 38°C em diversas regiões do estado.

Além do calor, a previsão também aponta para baixos índices de umidade relativa do ar, com valores entre 20% e 40%. Diante desse cenário, o Cemtec reforça a importância de redobrar os cuidados com a saúde, recomendando a ingestão frequente de água e evitando a exposição ao sol, principalmente durante os períodos mais quentes e secos do dia.

Mesmo com a predominância de tempo estável, a combinação entre calor e umidade pode favorecer a ocorrência de pancadas de chuva isoladas. Em algumas localidades, há possibilidade de chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Apesar disso, de forma geral, não há previsão de grandes volumes de chuva para o estado. Os maiores acumulados devem se concentrar na metade leste de Mato Grosso do Sul.

O Cemtec também destaca que os ventos devem soprar entre os quadrantes norte e oeste, com velocidades variando entre 30 km/h e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas superiores a 50 km/h. Já as temperaturas mínimas e máximas em diferentes regiões do estado devem variar entre 22°C e 37°C.

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