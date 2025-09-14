Calor intenso marca domingo em Mato Grosso do Sul

Temperaturas ultrapassam os 40°C em algumas cidades

O domingo (14) começa com calor forte e predomínio de nuvens em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul. Em Bonito, a máxima deve atingir 40°C, com mínima de 22°C e umidade relativa variando de 10% a 50%. O céu permanece carregado durante todo o dia, com ventos fracos entre nordeste, leste e sudeste.

Na região de fronteira, Ponta Porã registra mínima de 18°C e máxima de 37°C. A umidade fica entre 20% e 65%, sob muitas nuvens ao longo do dia e ventos fracos vindos do leste.

Em outras áreas, os termômetros variam de 24°C a 40°C, com umidade mínima de até 15%. Apesar do abafamento, não há previsão de chuva, e o tempo segue firme.

Com o clima seco e quente, especialistas reforçam os cuidados com hidratação, uso de protetor solar e atenção redobrada à saúde respiratória.

