Calor de até 42°C e chance de chuva isolada marcam a terça-feira em MS

Umidade baixa aumenta risco de incêndios; instabilidades devem atingir principalmente o sul, sudoeste e oeste do Estado

A terça-feira (16) será de calor intenso em Mato Grosso do Sul, com temperaturas que podem chegar aos 42°C em algumas áreas, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). O tempo será marcado pelo predomínio de sol e variação de nuvens, em função da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

Apesar do cenário quente e seco, há possibilidade de pancadas de chuva e tempestades isoladas no sul, sudoeste e oeste do estado, sem descartar registros também nas demais regiões. A baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 10% e 30%, aumenta o risco de incêndios florestais.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas de 20°C a 22°C e máximas de 32°C a 37°C no sul, Cone-Sul e Grande Dourados. Para o Pantanal e sudoeste, as mínimas ficam entre 22°C e 27°C, com máximas de 35°C a 41°C. Já nas regiões do Bolsão, leste e norte, os termômetros devem variar entre 20°C e 23°C nas mínimas e de 35°C a 41°C nas máximas. Em Campo Grande, a capital, a previsão aponta mínima entre 23°C e 25°C e máxima de até 38°C.

O Cemtec destaca ainda que os ventos sopram do quadrante leste, com intensidade entre 40 e 60 km/h, podendo ocorrer rajadas mais fortes em pontos isolados.

