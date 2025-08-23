Bombeiros combatem incêndio em fazenda entre Campo Grande e Anhanduí com auxílio de aeronave inédita

O Corpo de Bombeiros está desde o início da tarde deste sábado (23) combatendo um incêndio que atingiu pastagem e plantação de eucalipto na Fazenda Cedro, localizada entre Campo Grande e o distrito de Anhanduí. A operação envolve o uso de solo e ar, incluindo pela segunda vez uma aeronave para lançamento de água sobre as chamas.

No solo, a corporação atua com maquinário para abrir aceiros e impedir a propagação do fogo, além de um caminhão que combate e controla os focos restantes. Já a aeronave, modelo Air Tractor, começou a ser utilizada ontem (22) em uma operação inédita para apagar incêndios tanto em áreas urbanas quanto rurais de Campo Grande. A capital de Mato Grosso do Sul é a segunda do país a contar com esse tipo de recurso, após o Distrito Federal.

Na primeira operação aérea, a aeronave atendeu chamados de fogo em vegetações de bairros da região sul de Campo Grande, como Itamaracá e Paulo Coelho Machado.

A temporada de calor intenso e tempo seco tem aumentado significativamente o número de ocorrências: o Corpo de Bombeiros recebe, em média, cerca de 50 chamados diários pelo 193, segundo dados da própria corporação.

O uso da aeronave representa um avanço importante no combate a incêndios, ampliando a capacidade de resposta e ajudando a proteger tanto áreas rurais quanto urbanas em Mato Grosso do Sul.

