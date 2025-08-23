Bombeiros combatem incêndio em fazenda entre Campo Grande e Anhanduí com auxílio de aeronave inédita

Foto: reprodução
Foto: reprodução

O Corpo de Bombeiros está desde o início da tarde deste sábado (23) combatendo um incêndio que atingiu pastagem e plantação de eucalipto na Fazenda Cedro, localizada entre Campo Grande e o distrito de Anhanduí. A operação envolve o uso de solo e ar, incluindo pela segunda vez uma aeronave para lançamento de água sobre as chamas.

No solo, a corporação atua com maquinário para abrir aceiros e impedir a propagação do fogo, além de um caminhão que combate e controla os focos restantes. Já a aeronave, modelo Air Tractor, começou a ser utilizada ontem (22) em uma operação inédita para apagar incêndios tanto em áreas urbanas quanto rurais de Campo Grande. A capital de Mato Grosso do Sul é a segunda do país a contar com esse tipo de recurso, após o Distrito Federal.

Foto: reprodução

Na primeira operação aérea, a aeronave atendeu chamados de fogo em vegetações de bairros da região sul de Campo Grande, como Itamaracá e Paulo Coelho Machado.

A temporada de calor intenso e tempo seco tem aumentado significativamente o número de ocorrências: o Corpo de Bombeiros recebe, em média, cerca de 50 chamados diários pelo 193, segundo dados da própria corporação.

O uso da aeronave representa um avanço importante no combate a incêndios, ampliando a capacidade de resposta e ajudando a proteger tanto áreas rurais quanto urbanas em Mato Grosso do Sul.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Inmet emite três alertas para Mato Grosso do Sul: ventos fortes, queda de temperatura e baixa umidade

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *