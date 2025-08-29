Alta pressão mantém sol e ar seco em MS nesta sexta

Cavados podem provocar chuvas isoladas na faixa leste do Estado

A previsão para esta sexta-feira (29) em Mato Grosso do Sul indica tempo estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade, em razão da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o clima mais seco em grande parte do estado. Com as temperaturas elevadas e a baixa umidade, que pode variar entre 10% e 30%, há risco de desconforto e atenção deve ser redobrada quanto à hidratação.

Apesar do predomínio de sol, a passagem de cavados em médios e altos níveis da atmosfera poderá favorecer a formação de chuvas e tempestades isoladas, principalmente em áreas da metade leste do estado.

As temperaturas variam conforme a região. No sul, cone-sul e Grande Dourados, as mínimas devem ficar entre 13°C e 15°C, com máximas entre 28°C e 30°C. No sudoeste e Pantanal, os termômetros registram mínimas de 15°C a 19°C e máximas que podem chegar a 37°C. Já no bolsão, leste e norte, as mínimas oscilam entre 17°C e 19°C, com máximas de até 34°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 17°C e 19°C e máximas de 28°C a 31°C.

Os ventos sopram do quadrante leste, com intensidade entre 30 km/h e 50 km/h, podendo registrar rajadas acima desse valor em alguns pontos.

