Vídeo mostra motorista em carro de R$ 300 mil atropelando motoentregador na Avenida Mato Grosso

Câmera de segurança registrou o momento em que o motorista de um carro de luxo, de 35 anos, atropela motociclista no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Rua Dr. Paulo Machado, no bairro Santa Fé, em Campo Grande. A colisão aconteceu na madrugada desta sexta-feira e deixou o motoentregador com fraturas pelo corpo.

Conforme imagens, é possível ver o momento em que o motociclista ultrapassa em semáforo que aparenta estar vermelho. No exato momento da batida, a sinalização fica verde para a vítima que vinha pela avenida.

Com a força do impacto, os veículos atravessam a pista e param metros à frente, na calçada de uma padaria. O motociclista foi arremessado a metros de distância. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa. Apesar da gravidade dos ferimentos, não corre risco de morte.

Já o condutor do veículo, uma Volvo XC-40, não se feriu. Ele estava embriagado e foi preso em flagrante, sendo conduzido à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado.

