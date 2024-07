Vídeo mostra momento que caminhão em chamas deixa rastro de fogo no Núcleo Industrial

Na noite dessa quarta-feira (24), um caminhão que carregava combustível causou forte incêndio no núcleo industrial da Capital, após vazamento do líquido nas ruas.

Imagem de uma câmera de segurança do local mostra o exato momento em que o caminhão desse a Rua Jamil Nahas, em chama, deixando para trás um rastro de fogo e fumaça densa, que pôde ser vista a quilômetros de distância.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas que se espalhou rapidamente próximo a uma distribuidora. Conforme informações, o motorista não conseguiu fechar a válvula de segurança que impedia o vazamento do combustível.

O fogo foi extinto depois que os militares utilizaram LGE (líquido gerador de espuma). Ninguém ficou ferido, apesar de alguns funcionários reclamarem da dificuldade de respirar, por conta da fumaça espessa, que podia se ver ao longe.

Nesta quinta-feira (25), a empresa ficou fechada para limpeza e trabalho da perícia. Não há previsão de reabertura até que os trabalhos sejam finalizados.

Confira o vídeo abaixo:

