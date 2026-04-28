Vídeo: Árvore de mais de cinco metros cai sobre carros em estacionamento da UFMS

Um ingazeiro de mais de cinco metros de altura caiu no estacionamento da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), no fim da manhã desta terça-feira (28), em Campo Grande.

A árvore atingiu em cheio um Peugeot 208 e os galhos também ficaram sobre outros três veículos: um Hyundai HB20, um Toyota Corolla e um Honda Civic.

Paola Campos, estudante de ciência da computação, e que teve o seu carro danificado, informou que estava estava estudando, e só soube do ocorrido quando uma amiga enviou mensagem. “Eu estava estudando e uma amiga minha me mandou mensagem perguntando se eu tava na faculdade e se eu tinha estacionado no estacionamento da faculdade, que é onde eu geralmente estaciono. Ela me disse que tinha caído uma árvore em cima de um carro e eu achei que podia ser o meu. Aí eu vim correndo para cá e eu vi o carro já com a árvore em cima”, disse

O caso aconteceu no estacionamento do bloco de Arquitetura da Cidade Universitária, próximo às piscinas da instituição, por volta das 12h, horário de saída de alunos.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo informações apuradas pela reportagem, não chovia nem ventava no momento da queda da árvore.

Ainda segundo Paola e sua irmã Talita Campos, elas foram informadas de que uma pessoa iria até o local para conversar sobre a situação e os estragos, mas que até o momento ninguém havia aparecido. “Nos chegamos a ir na reitoria, mas disseram que a reitora estava ocupada e que a única coisa que podíamos fazer era mandar mensagem para a ouvidoria”, acrescentou.

“Uma perda de R$ 45.000, R$ 50.000, ninguém tá nem aí”, disse Talita

As causas da queda ainda devem ser apuradas.

A redação do jornal O Estado entrou em contato com a UFMS que informou que “acionou o Corpo de Bombeiros e enviou efetivo para fazer toda a poda e retirada de galhos, procedimento este que foi executado em cerca de 30 minutos”.