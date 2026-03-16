Verão exige atenção com o uso da rede de esgoto em Mato Grosso do Sul

Ambiental MS Pantanal alerta para riscos de sobrecarga causados por descarte inadequado e ligações irregulares

O período de verão, marcado por chuvas intensas e maior consumo de água, exige atenção redobrada da população com o uso correto da rede de esgoto. Em Mato Grosso do Sul, a Ambiental MS Pantanal alerta que práticas como descarte inadequado de resíduos, lançamento de água de piscina na rede coletora e conexões irregulares de águas pluviais podem provocar sobrecarga no sistema e gerar extravasamentos, refluxos e outros transtornos.

“O sistema de esgoto foi dimensionado para receber apenas esgoto doméstico. Quando há entrada indevida de água da chuva ou grandes descargas, a capacidade da rede pode ser comprometida”, afirma o coordenador de serviços da concessionária, Rubens Calixto.

A empresa trata atualmente cerca de 33,6 milhões de m³ de esgoto por ano e mantém rotina permanente de manutenção preventiva em todo o Estado. Apenas em janeiro e fevereiro de 2026, foram realizados 948 serviços preventivos, com foco na preservação da eficiência operacional da rede.

Além das ações técnicas, a concessionária reforça que a participação da população é decisiva para o bom funcionamento do sistema. O descarte incorreto de materiais sólidos e o uso inadequado da rede estão entre as principais causas de obstruções e ocorrências operacionais.

A orientação é simples: a rede de esgoto deve receber apenas esgoto doméstico. Águas pluviais devem ser destinadas à drenagem urbana, enquanto resíduos como gordura, areia, lenços e produtos químicos devem ter destinação apropriada.

Uso correto da rede de esgoto no verão

Para evitar sobrecargas na rede e transtornos à população, algumas atitudes simples fazem diferença no dia a dia:

• Esvazie piscinas de forma gradual e, sempre que possível, prefira o tratamento ao esvaziamento completo;

• Não conecte a rede pluvial diretamente à rede esgoto;

• Evite jogar resíduos sólidos no ralo;

• Atenção ao descarte de areia e resíduos de limpeza;

• Prefira o uso consciente da água.

O que NÃO jogar na rede de esgoto

Alguns resíduos podem causar entupimentos, mau funcionamento da rede e até extravasamentos. Veja o que nunca deve ser descartado em ralos ou vasos sanitários:

• Óleo e gordura de cozinha;

• Lenços umedecidos;

• Absorventes e fraldas;

• Cotonetes e fios dentais;

• Bitucas de cigarro;

• Restos de comida;

• Areia de filtro de piscina;

• Terra e restos de obra;

• Produtos químicos ou solventes.